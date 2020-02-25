Белоруссия получит от России по 15 долларов за тонну загрязнённой нефти из «Дружбы»

Заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля заявил о том, что РФ и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» в минувшем году.



«Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $ 15 за баррель», — заявил Сизов, слова которого приводит агентство «БелТА».



19 апреля 2019 года белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

