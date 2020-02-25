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Бизнес

25.02.2020 15:18
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Белоруссия получит от России по 15 долларов за тонну загрязнённой нефти из «Дружбы»

Заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля заявил о том, что РФ и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» в минувшем году.

«Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $ 15 за баррель», — заявил Сизов, слова которого приводит агентство «БелТА».

19 апреля 2019 года белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

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Комментарии (3)

Фонтанка, я очень давно читаю вас, но мнение все хуже и хуже: постоянные опечатки и некорректные новости.
Например, в этой новости вы пишите:
в заголовке - "по 15 долларов за тонну", а в тексте новости - "расчета $ 15 за баррель".
Надеюсь, вы знаете, что баррель нефти и тонна - это совсем разные вещи.
Помню новость у вас была, где в заголовке "Иран", а в тексте новости "Ирак". А опечатки - десятки случаев, все и не упомнить.

Читайте ваши новости сами перед публикацией.
serg1956
можно и так зарабатывать
Leto Ahtung
за чей счет?
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