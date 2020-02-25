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Происшествия

25.02.2020 14:48
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«Наш самолет входит в зону коронавируса». Лайнер сел в Анкаре из-за болезненного пассажира

 Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за подозрения на 2019-nCoV у одного из пассажиров.

«Во вторник рейс Turkish Airlines из Ирана в Стамбул был перенаправлен в Анкару по просьбе министерства здравоохранения Турции. <...> Всех пассажиров поместят на карантин в Анкаре», — сообщает 25 февраля Reuters.

«Турецкие граждане, прибывающие в страну из Ирана, будут находиться под наблюдением в течение 14 дней», — уточнили в комментарии CNN Turk в турецком минздраве, добавив, что речь идет о 132 пассажирах. 

Турция в воскресенье временно прекратила авиасообщение с Ираном, где число погибших от коронавируса составляет 16 человек. Сейчас Turkish Airlines вывозит турецких граждан из соседней исламской республики.

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