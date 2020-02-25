«Наш самолет входит в зону коронавируса». Лайнер сел в Анкаре из-за болезненного пассажира

Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за подозрения на 2019-nCoV у одного из пассажиров.

«Во вторник рейс Turkish Airlines из Ирана в Стамбул был перенаправлен в Анкару по просьбе министерства здравоохранения Турции. <...> Всех пассажиров поместят на карантин в Анкаре», — сообщает 25 февраля Reuters.

«Турецкие граждане, прибывающие в страну из Ирана, будут находиться под наблюдением в течение 14 дней», — уточнили в комментарии CNN Turk в турецком минздраве, добавив, что речь идет о 132 пассажирах.