В Каире на 92-м году жизни умер бывший президент Египта Хосни Мубарак. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник 25 февраля.

Недавно экс-глава государства перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте, в течение последнего месяца он находился в одной из столичных больниц.

Хосни Мубарак занимал пост президента Египта с 1981 по 2011 год. В 2011 году его свергли, он стал первым лидером страны, которого судили после «арабской весны». В отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов. Сначала Мубарака приговорили к пожизненному заключению, однако суд второй инстанции оправдал политика.