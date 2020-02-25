В Петербурге на хакатоне талантливая молодёжь создаст социальную рекламу и мультфильмы

«Социальный хакатон» состоится 27 февраля и 5 марта. Его организатором выступает Благотворительный фонд культуры семьи и детства. Во время хакатона специалисты из разных областей (программисты, маркетологи, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением социально значимой проблемы. Их главная цель — рассказать людям о возможности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

В Петербурге пройдёт «Социальный хакатон», в ходе которого участники будут создавать социальную рекламу. А участниками могут стать студенты, воспитанники подростково-молодёжных клубов и молодые специалисты. Необходимо только зарегистрировать свою команду.

Ведущие специалисты в области медицины, социальной рекламы, инновационных проектов погрузят участников в тему мероприятия.



«В первый день участники генерируют идеи, во второй — презентуют продукт. Продуктом может стать: мультипликационный фильм, графическая социальная реклама, рекламный ролик, инфографика, комикс, чат-бот. Ждём активную творческую молодежь Петербурга, которая осмелится перезагрузить систему популяризации культуры здоровья и создаст социальную рекламу для вовлечения жителей в своевременное систематическое посещение врачей», — приводит слова организаторов мероприятия портал «Открытые НКО».



Между первым и вторым днём хакатона — недельный интервал. За это время команды смогут доработать свои идеи вместе с практикующими специалистами маркетинговых и коммуникационных агентств Петербурга.



Для участия в хакатоне необходимо зарегистрироваться. В команде может быть от 3 до 5 человек — это студенты, учащиеся курсов, воспитанники подростково-молодежных клубов, молодые специалисты следующих направлений: маркетинг, реклама, дизайн, PR, IT в возрасте от 14 до 30 лет. Уровень знаний и опыт не имеют значения.

