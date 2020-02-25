Певица Скарлетт, которую раньше звали Шамилем, пожаловалась на волну хейта со стороны Кабардино-Балкарии

Певица Скарлетт — совершивший трансгендерный камингаут Шамиль Малкандуев, в нулевые годы известный как певец Оскар, — пожаловалась на волну осуждения и непонимания со стороны жителей Кабардино-Бакларии, откуда она родом.

«Родственники оказывают на меня давление, чтобы я отказалась от своего рода и фамилии, — написала Скарлетт в своем аккаунте в Instagram. — Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии — это мой отец. Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это». Певица подчеркнула, что камингаут, сделанный 15 января, был «криком души», а не пиар-акцией, и последующая шумиха застала ее врасплох. «Мой отец всегда был для меня хорошим отцом, и тут нет его упущения в воспитании, — отметила Скарлетт. — Моя идентичность к женскому полу была во мне, насколько я помню, лет с трех. Мое сердце не находит покоя, от того, что я причина его боли сейчас, но я не могу спрятаться. Я не могу не быть собой. Всё, чего я хочу, это писать песни и выходить на сцену их петь, разве есть разница для вас, в каком обличии я буду это делать? Разве я несу кому-то зло, причиняю кому-то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу?» При этом Скарлетт отмечает, что на данный момент контакт с родителями не поддерживает.