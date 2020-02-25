«Омолаживается и приобретает женские очертания». В Смольном рассказали, как будут развивать Единую карту петербуржца
Смольный в апреле добавит несколько новых сервисов для держателей Единой карты петербуржца. Об этом заявил на заседании правительства 25 февраля глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
По его словам, с апреля в личном кабинете, к примеру, появится информация о доступных льготах и перечисленных социальных выплатах в режиме онлайн. Также в апреле заработает сервис «Городской диалог», с помощью которого можно будет проводить опросы на уровне города, района и даже конкретного дома. Поскольку карта привязана к полису ОМС, а адрес владельца указывается в системе, с помощью таких голосований можно будет составлять народные рейтинги поликлиник и управляющих компаний, пояснил Москаленко. «Технически» с помощью сервиса можно было бы провести и опрос по изменениям в Конституцию, сказал Москаленко корреспонденту «Фонтанки», но отметил, что не все жители Северной столицы являются держателями карт.
Система работает на основе технологии блокчейн. Всего планируется проводить по 2 голосования в неделю и примерно 100 в год. За участие в опросе владельцы карты будут получать баллы, которые смогут обменять на сертификаты в магазины, билеты в театр и городские экскурсии.
По данным комитета по экономической политике, число заявлений на оформление единой карты петербуржца на 25 февраля перевалило за 500 тысяч. За последние полгода выросла доля владельцев моложе 24 лет (с 6 до 8%), увеличилась и доля женщин (с 58 до 68%).
«Карта омолаживается и приобретает женские очертания», — сказал он.