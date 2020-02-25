«Омолаживается и приобретает женские очертания». В Смольном рассказали, как будут развивать Единую карту петербуржца

Смольный в апреле добавит несколько новых сервисов для держателей Единой карты петербуржца. Об этом заявил на заседании правительства 25 февраля глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

По его словам, с апреля в личном кабинете, к примеру, появится информация о доступных льготах и перечисленных социальных выплатах в режиме онлайн. Также в апреле заработает сервис «Городской диалог», с помощью которого можно будет проводить опросы на уровне города, района и даже конкретного дома. Поскольку карта привязана к полису ОМС, а адрес владельца указывается в системе, с помощью таких голосований можно будет составлять народные рейтинги поликлиник и управляющих компаний, пояснил Москаленко. «Технически» с помощью сервиса можно было бы провести и опрос по изменениям в Конституцию, сказал Москаленко корреспонденту «Фонтанки», но отметил, что не все жители Северной столицы являются держателями карт.

