В Петербурге за серийное фотомошенничество приговорили Удачина. Он освоил графический редактор и почти 30 раз обманул МФО

Выборгский райсуд Петербурга оценил мастерство в компьютерной графике менеджера торговой фирмы, которое он оттачивал на чужих паспортах. Андрей Удачин обогатился на два миллиона и получил по году за каждый.



Как сообщает горпрокуратура 25 февраля, Удачину вынесли приговор за мошенничество и легализацию денежных средств. Он признал, что дополнительным доходом обеспечил себя во время работы в ООО «Авангард» старшим менеджером отдела розничных продаж. Должность открывала доступ к персональным данным клиентов, освоить графический редактор трудностей не составило.