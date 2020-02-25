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Происшествия

25.02.2020 13:55
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В Петербурге за серийное фотомошенничество приговорили Удачина. Он освоил графический редактор и почти 30 раз обманул МФО

Выборгский райсуд Петербурга оценил мастерство в компьютерной графике менеджера торговой фирмы, которое он оттачивал на чужих паспортах. Андрей Удачин обогатился на два миллиона и получил по году за каждый.

Как сообщает горпрокуратура 25 февраля, Удачину вынесли приговор за мошенничество и легализацию денежных средств. Он признал, что дополнительным доходом обеспечил себя во время работы в ООО «Авангард» старшим менеджером отдела розничных продаж. Должность открывала доступ к персональным данным клиентов, освоить графический редактор трудностей не составило.

«Удачин, зная данные клиентов, изменял при помощи графического редактора электронные копии паспортов и вносил подложные сведения о лицах в подаваемые в микрофинансовую организацию документы», — уточнили в прокуратуре.

Установлено, что с сентября 2017 по апрель 2018 года менеджер оформил 27 кредитных договоров на вымышленных лиц. Деньги якобы на оплату товаров и услуг поступали ему через счета «Авангарда». За полгода было перечислено более 2 млн рублей.

Попавшись правоохранителям, Удачин возместил часть ущерба. 20 февраля Выборгский суд приговорил его к двум годам условно и назначил штраф в 10 тысяч рублей.

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Комментарии (4)

Zas
Очень странно, что уголовку не закрыли по причине "примерения сторон".
nuga
Вот рай наступит Удачиным,когда дураков переведут на электронные паспорта,цифровые подписи и удаленку в банках. Было ваше-станет нашим!
hedgehog_
так его тоже не посадили. поделился и получил условно
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