В Петербурге за серийное фотомошенничество приговорили Удачина. Он освоил графический редактор и почти 30 раз обманул МФО
Выборгский райсуд Петербурга оценил мастерство в компьютерной графике менеджера торговой фирмы, которое он оттачивал на чужих паспортах. Андрей Удачин обогатился на два миллиона и получил по году за каждый.
Как сообщает горпрокуратура 25 февраля, Удачину вынесли приговор за мошенничество и легализацию денежных средств. Он признал, что дополнительным доходом обеспечил себя во время работы в ООО «Авангард» старшим менеджером отдела розничных продаж. Должность открывала доступ к персональным данным клиентов, освоить графический редактор трудностей не составило.
«Удачин, зная данные клиентов, изменял при помощи графического редактора электронные копии паспортов и вносил подложные сведения о лицах в подаваемые в микрофинансовую организацию документы», — уточнили в прокуратуре.
Установлено, что с сентября 2017 по апрель 2018 года менеджер оформил 27 кредитных договоров на вымышленных лиц. Деньги якобы на оплату товаров и услуг поступали ему через счета «Авангарда». За полгода было перечислено более 2 млн рублей.
Попавшись правоохранителям, Удачин возместил часть ущерба. 20 февраля Выборгский суд приговорил его к двум годам условно и назначил штраф в 10 тысяч рублей.