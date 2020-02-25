Пошёл на взлёт: на ЗСД у грузовика поднялся кузов и выгнул опору для знаков
О затруднении в движении на южном участке ЗСД 25 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы». На участке между Благодатной улицей и Екатерингофкой в направлении с юга на север произошло ДТП.
По предварительной информации, у грузовика на ходу открылся кузов и врезался в горизонтальную опору для знаков переменной информации. Для проезда свободна одна полоса. Пробка пока небольшая, однако МСС просит водителей учитывать это ДТП и планировать маршрут заранее, а также пользоваться навигатором.
На кадрах автомобилистов в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что объехать аварийный транспорт можно.