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Происшествия

25.02.2020 13:50
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Пошёл на взлёт: на ЗСД у грузовика поднялся кузов и выгнул опору для знаков

О затруднении в движении на южном участке ЗСД 25 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы». На участке между Благодатной улицей и Екатерингофкой в направлении с юга на север произошло ДТП.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По предварительной информации, у грузовика на ходу открылся кузов и врезался в горизонтальную опору для знаков переменной информации. Для проезда свободна одна полоса. Пробка пока небольшая, однако МСС просит водителей учитывать это ДТП и планировать маршрут заранее, а также пользоваться навигатором.

На кадрах автомобилистов в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что объехать аварийный транспорт можно.

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Комментарии (5)

SanNik
В результате испытаний можно констатировать следующее:
Инженеры обеих конструкций сделали свою работу на "отлично" - незначительные повреждения получили конструкции, ни одна не сломалась, люди не пострадали.
Молодцы ребята, качественные вещи делают.
dozer_666
е бл ин!очередной мастер!
FoolsBridge
Наш пациент!
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