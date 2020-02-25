Подразделения транспортной безопасности оснастят электрошокерами

Новый закон, который вносит изменения в статью 12–3 ФЗ «О транспортной безопасности», вступает в силу в начале марта.

«Подразделения транспортной безопасности — речь идет о сотрудниках охранных служб аэропортов, вокзалов, метрополитена и других транспортных объектов, — теперь имеют право на приобретение, хранение и использование электрошоковых устройств и искровых разрядников», — сообщается 25 февраля на сайте Госдумы РФ.

Нововведения предусматривают использование спецсредств для отражения нападений на объекты инфраструктуры или транспортные средства, а также для защиты людей. Кроме того, сотрудники службы безопасности теперь смогут применять электрошокеры для задержания нарушителей.