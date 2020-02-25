Вышел на дорогу и стал стрелять. «Актёрство» петербуржца на Лиговском попало на видео
Неадекватного мужчину задержали инспекторы ДПС Центрального района Санкт-Петербурга после того, как он устроил стрельбу по едущим автомобилям.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл 24 февраля около половины второго ночи на Лиговском проспекте, 57. Видеорегистратор очевидца зафиксировал, как мужчина уверенно выходит на дорогу и картинно стреляет по машинам – в руках у него, по-видимому, газовый пистолет, без пуль.
Видео «Дорожного инспектора»
До этого, по некоторым сведениям, гражданин зашёл в магазин на Лиговском, 69, и устроил там погром, однако владелец магазина решил не писать заявление.
Получив информацию о стрельбе, на место прибыли дорожные полицейские, задержали 34-летнего жителя Петербурга и препроводили в отдел полиции. По данным «Фонтанки», он сопротивлялся, поэтому пришлось применить наручники. Пистолета при нём уже не было. Предположительно, мужчина был нетрезв. Решается вопрос о возбуждении расследования по факту хулиганства.