Серьезная авария с пострадавшим произошла ранним утром 25 февраля в Гатчинском районе Ленинградской области. Как и накануне на ЗСД, в Петербурге в больнице оказался водитель.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в половине шестого часа утра в деревне Малые Колпаны. По предварительным данным, на 1-м километре дороги Гатчина — Ополье 38-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Fabia, врезалась в припаркованный грузовик Scania с прицепом.

В результате автомобилистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным «Фонтанки», пострадавшая — жительница Гатчины. Женщину поместили в реанимацию.