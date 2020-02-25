Женщина на «Шкоде» приехала в стоящий грузовик под Гатчиной
Серьезная авария с пострадавшим произошла ранним утром 25 февраля в Гатчинском районе Ленинградской области. Как и накануне на ЗСД, в Петербурге в больнице оказался водитель.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в половине шестого часа утра в деревне Малые Колпаны. По предварительным данным, на 1-м километре дороги Гатчина — Ополье 38-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Fabia, врезалась в припаркованный грузовик Scania с прицепом.
В результате автомобилистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным «Фонтанки», пострадавшая — жительница Гатчины. Женщину поместили в реанимацию.
Накануне днем в Петербурге тоже произошло серьезное ДТП с наездом на стоящий грузовик. На Западном скоростном диаметре в 14:03 в остановившийся на обочине из-за пробитого колеса грузовик MAN въехала Scania с прицепом. Затем к ним присоединился еще и грузовой Volvo. Водитель «Скании» с переломами ноги и таза был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Подобные аварии в Петербурге не редкость, особенно на кольцевой автодороге. 11 февраля 18-летний парень разбился на КАД, прилетев в грузовик дорожников. В тот же день на проспекте Культуры водитель маршрутки получил серьезные травмы, врезавшись в припаркованную фуру. А 19 февраля на Коломяжском проспекте Mitsubishi Galant въехал в стоящий КамАЗ дорожников, о чем днем позже рассказал сам водитель легковушки.