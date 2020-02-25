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Происшествия

25.02.2020 11:06
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На фестивале в Германии «Мерседес» врезался в толпу. В больнице остаются 18 пострадавших детей

35 человек попали в больницу федеральной земли Гессен после произошедшего накануне ЧП на карнавале в городе Фолькмарзен. Следователи рассматривают «психологические проблемы» как одну из вероятных версий преступления.

«В настоящее время в больнице находятся 35 человек. Еще 17 человек отпустили из клиники. Среди пострадавших 18 детей», — сообщает 25 февраля полиция Северного Гессена в Twitter.

Издание Bild уточняет, что серебряный «Мерседес» объехал полицейский кордон и врезался в толпу из сотен посетителей фестиваля. Злоумышленником мог быть 29-летний Морис П., который также попал в больницу с серьезными травмами головы. Его мотив до сих пор не ясен. По одной из версий, на такой поступок его могли толкнуть «психологические проблемы».

Генеральная прокуратура ФРГ возбудила дело о покушении на убийство.

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