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Происшествия

25.02.2020 11:09
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В Кронштадте рабочего, спасавшего госпиталь от опасных деревьев, зашибло веткой

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга ставят на ноги рабочего, пострадавшего при исполнении. Убирая не выдержавшие непогоду деревья в Кронштадте, он получил по голове веткой.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, деревья во дворе военно-клинического госпиталя на Мануильской улице, 2, спиливали накануне. От небезопасной после сильного ветра растительности избавлялись мастера ЖЭС №1 «ЖКС Кронштадтского района». За работой наблюдал местный житель, он же заметил, что одному из сотрудников нужна помощь: он успел отойти от падающего ствола, но не увернулся от обломившейся ветки.

33-летнего пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести. Кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и ушибов головы, ему сломало два ребра.

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