В Кронштадте рабочего, спасавшего госпиталь от опасных деревьев, зашибло веткой

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга ставят на ноги рабочего, пострадавшего при исполнении. Убирая не выдержавшие непогоду деревья в Кронштадте, он получил по голове веткой.



Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, деревья во дворе военно-клинического госпиталя на Мануильской улице, 2, спиливали накануне. От небезопасной после сильного ветра растительности избавлялись мастера ЖЭС №1 «ЖКС Кронштадтского района». За работой наблюдал местный житель, он же заметил, что одному из сотрудников нужна помощь: он успел отойти от падающего ствола, но не увернулся от обломившейся ветки.

