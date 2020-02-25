Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах, за «причиненную боль»
Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед одиннадцатью женщинами, которые обвинили его ранее в сексуальных домогательствах, за боль, которую им причинил. Об этом пишет ТАСС 25 февраля со ссылкой на агентство Europa Press.
Певец заявил, что понимает страх женщин, которые ранее не сообщали о претензиях, так как они «могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру».
Доминго заверил, что готов взять на себя «всю ответственность» за обвинения, озвученные в последние месяцы.
Женщины, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, говорили о случаях, которые имели место с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три заявительницы жаловались на то, что певец пытался их поцеловать.
В сентябре AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них — американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999–2000 годах.