Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах, за «причиненную боль»

Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед одиннадцатью женщинами, которые обвинили его ранее в сексуальных домогательствах, за боль, которую им причинил. Об этом пишет ТАСС 25 февраля со ссылкой на агентство Europa Press.



Певец заявил, что понимает страх женщин, которые ранее не сообщали о претензиях, так как они «могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру».



Доминго заверил, что готов взять на себя «всю ответственность» за обвинения, озвученные в последние месяцы.

