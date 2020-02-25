МФК AVATAR: апартаменты для успешных людей на Петровском острове

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Территория острова в настоящее время активно застраивается крупными девелоперами Санкт-Петербурга, которые своевременно и правильно оценили потенциал «островного уединения». Ведь Петровский обладает всеми характеристиками, присущими премиальной территории: островная обособленность, панорамные виды, близость к центру, воде и основным достопримечательностям Северной столицы. Согласно генеральному плану развития Петербурга, здесь до 2025 года должно быть построено полтора миллиона квадратных метров. Половина из них – жилые: многоквартирными комплексами будет занято около 30% территории острова. Часть острова займут общественно-деловые здания, будет построено несколько школ, детских садов и поликлиника. Остальная территория останется под парком и рекреационными сооружениями. Кроме того, во многих жилых комплексах острова запланированы торговые центры, а первые этажи по традиции отданы под коммерческие помещения. Сегодня на территории Петровского острова возводят более 10 проектов бизнес-класса и элитной недвижимости с качественными, а порой и уникальными видовыми характеристиками. Здесь отовсюду открываются невероятные виды на Неву и главные достопримечательности Петербурга.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» реализовала два проекта на Петровском – это жилой комплекс бизнес-класса OSTROV и многофункциональный комплекс бизнес-класса AVATAR. Оба проекта имеют среднюю этажность и уникальные видовые характеристики, отвечая взыскательным требованиям. Несмотря на то, что в МФК AVATAR представлены апартаменты, покупатели выбирают этот комплекс, в основном, для собственного проживания. Дело в том, что AVATAR находится в тихой, уединённой части острова, вдали от шума больших строек и дорог. Рядом с комплексом – приятные уголки природы, например Петровский пруд, а также облагороженные пешеходные дорожки и газоны, зона отдыха и прогулок. Также большую роль играет близость всех инфраструктурных объектов: детские сады, школы, Газпром-Арена, яхт-клуб, Петроградский район и детальная проработка самого объекта, который органично вписан в общий ансамбль архитектуры Петроградской стороны. Кроме того, МФК AVATAR имеет выход сразу к двум водным артериям – Малой Неве и Петровскому пруду. Дорога до Крестовского острова занимает менее 4-х минут, поэтому данную локацию также можно укрупнённо отнести к Крестовскому острову.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Если рассматривать все возводимые в настоящий момент объекты бизнес-класса на Петровском, МФК AVATAR является интересным не только по местоположению, но и по цене. Квадратный метр в данном объекте стартует с отметки от 135 тыс. рублей. Из генерального плана развития города видно, что уединённость и приватность Петровского острова уже не сможет быть нарушена иными объектами, кроме жилья бизнес-класса. Это предполагает, что потенциал увеличения цены в ближайшей перспективе на ту недвижимость, которая сейчас там строится и продаётся, весьма значителен. Жить практически в центре Санкт Петербурга, на уединённом Петровском острове с множеством набережных и в однородной социальной среде – мечта многих современных деловых людей.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

К тому же, несмотря на «островную уединённость», жителям Петровского сегодня доступна вся гармонично развитая транспортная инфраструктура. Ближайшая станция метро к проектам острова – «Спортивная». Остров пронизывает насквозь Петровский проспект, это главная улица острова. По мосту Бетанкура можно пешком, на велосипеде или на автомобиле добраться и до Васильевского, и до Петроградского островов. Большой Петровский мост связывает Петровский остров с Крестовским островом и Приморским парком победы. И одно из главных достоинств локации – экология. Заводских производств на острове почти не осталось, последние предприятия сворачивают свои мощности. Экологическая обстановка здесь лучше, чем в остальных центральных районах города за счёт отсутствия плотного автомобильного движения через остров и близости крупных зелёных зон. Приморский парк Победы на Крестовском острове в 2 км от комплекса, ЦПКиО им. Кирова – в 3,3 км.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»