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Власть

25.02.2020 10:39
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Путин вспомнил, как для выделения денег на КАД в Петербурге пришлось «цыкнуть» на Алексея Кудрина

Непросто шло обсуждение о выделении денег для ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом. Как вспомнил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» для ТАСС, опубликованного 25 февраля, глава государства, в ряде случаев ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина, который не хотел выделять денег из бюджета на дорогие проекты.

«Он по каждому вопросу был против, — вспомнил Путин. — Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге».

По словам президента, вместе с Германом Грефом, на тот момент министром финансов, Кудрин дважды приходил к нему:

«Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга».

Таким же образом деньги были выделены на строительство моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. Министры уверяли его, что есть другие, более важные задачи, и что нужно заботиться о макроэкономической ситуации. Однако Путин настоял на своём, и сейчас объекты построены и успешно работают.

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Комментарии (3)

Smotritel
Вот какой хороший царёк !
hal9000
Чет непонятно новый дизайн а что нового..коммент не отредактировать..а еси я напимей с осыпками напису сто мне девать?
hal9000
Да врет он все...сочиняет на ходу..он када врет у него нос растет как у Пиноккио...
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