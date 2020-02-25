Путин вспомнил, как для выделения денег на КАД в Петербурге пришлось «цыкнуть» на Алексея Кудрина
Непросто шло обсуждение о выделении денег для ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом. Как вспомнил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» для ТАСС, опубликованного 25 февраля, глава государства, в ряде случаев ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина, который не хотел выделять денег из бюджета на дорогие проекты.
«Он по каждому вопросу был против, — вспомнил Путин. — Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге».
По словам президента, вместе с Германом Грефом, на тот момент министром финансов, Кудрин дважды приходил к нему:
«Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга».
Таким же образом деньги были выделены на строительство моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. Министры уверяли его, что есть другие, более важные задачи, и что нужно заботиться о макроэкономической ситуации. Однако Путин настоял на своём, и сейчас объекты построены и успешно работают.