В ходе судебного разбирательства от подсудимого и законного представителя несовершеннолетней потерпевшей поступили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с достигнутым между ними примирением, отмечается в сообщении. Представитель потерпевшей пояснил суду, что подсудимый возместил материальный ущерб и моральный вред в полном объёме, и никаких моральных и материальных претензий к нему больше не имеется.

Напомним обстоятельства аварии. Михаил Зуев за рулём чужого «Фольксвагена Джетты» не затормозил перед светофором на Савушкина у пересечения с Карельским переулком и отправил стоящий перед ним «Ниссан Ноут» в «Ладу Ларгус». В «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» писали, что он на перекрёстке выскочил на трамвайные пути под «кирпич». «Дорожный инспектор» отмечал, что водитель, видимо, в состоянии наркотического опьянения, вёл себя буйно. Он порывался скрыться, но был остановлен проезжавшим мимо нарядом вневедомственной охраны. При осмотре в Volkswagen нашли стеклянные трубки и наркотики. На суде Зуев употребление наркотиков не отрицал.