Виновник ДТП на Савушкина с 6 пострадавшими, не отрицавший «употребление наркотиков», заплатил раненой девушке
Прекращено уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП с шестью пострадавшими на улице Савушкина 22 августа 2019 года. Причина – примирение сторон.
Как сообщает 25 февраля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Приморский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Михаила Зуева, который обвинялся по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В ходе судебного разбирательства от подсудимого и законного представителя несовершеннолетней потерпевшей поступили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с достигнутым между ними примирением, отмечается в сообщении. Представитель потерпевшей пояснил суду, что подсудимый возместил материальный ущерб и моральный вред в полном объёме, и никаких моральных и материальных претензий к нему больше не имеется.
Напомним обстоятельства аварии. Михаил Зуев за рулём чужого «Фольксвагена Джетты» не затормозил перед светофором на Савушкина у пересечения с Карельским переулком и отправил стоящий перед ним «Ниссан Ноут» в «Ладу Ларгус». В «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» писали, что он на перекрёстке выскочил на трамвайные пути под «кирпич». «Дорожный инспектор» отмечал, что водитель, видимо, в состоянии наркотического опьянения, вёл себя буйно. Он порывался скрыться, но был остановлен проезжавшим мимо нарядом вневедомственной охраны. При осмотре в Volkswagen нашли стеклянные трубки и наркотики. На суде Зуев употребление наркотиков не отрицал.
Самого Зуева после ДТП госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, при этом он провёл в реанимации почти четверо суток. У 16-летней девушки были тяжёлые травмы. Повреждения средней степени тяжести получили также трое взрослых (семейная пара из «Ниссана» и пассажир «Ларгуса») и 8-летняя девочка. «В карету реанимации [отправились] люди из «Ниссана»: ребёнок и его отец. Мать ребёнка уехала на обычной скорой помощи», – рассказывали в «ДТП и ЧП».