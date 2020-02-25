В Петербурге квартирным ворам пришлось утрамбовывать валюту в чёрный чемодан. Из двух квартир вынесли 15 млн

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне в 12:30 в полицию обратился 64-летний пенсионер. В его квартиру в 113 доме на улице Краснопутиловской забрался неизвестный. Он влез в окно на третьем этаже, отжав стеклопакет. Злоумышленник опустошил сейф. С собой он унёс 61 тысячу евро, 10 тысяч долларов, 7,5 тысяч швейцарских франков и 430 тысяч рублей. Также из квартиры исчез чёрный чемодан. Видимо, этот аксессуар понадобился для складирования наличных. Если перевести сумму в рубли, то ущерб составил 5,8 миллиона.

Миллионы наличных упаковывали воры в Московском районе Петербурга. Куш в 15 миллионов удалось сорвать, обойдя всего два адреса.

Через семь часов полицейские снова выезжали на Краснопутиловскую, но в этот раз их интересовала квартира в 66 доме. Хозяева отсутствовали три дня, а когда вернулись, то заметили отжатый стеклопакет. Из жилища унесли 62 тысячи евро, ювелирные изделия и банковскую карту. Всего пропало 9,6 млн рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что возбуждены уголовные дела о кражах в особо крупном размере.