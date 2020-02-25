Экс-глава ФСИН Александр Реймер вышел по УДО со второго раза
После пяти лет в изоляции экс-глава пенитенциарной системы России выйдет из колонии, куда он был помещен за мошенничество и превышение должностных полномочий. Ходатайство об УДО суд Калининграда удовлетворил ему лишь со второго раза.
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, пишет 25 февраля ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сообщили агентству в суде.
Реймер был задержан в 2015 году по делу о закупке ФСИН электронных браслетов. В 2017 году он уже был осужден на восемь лет колонии. Свою вину Реймер на суде не признал. В 2018 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал с него 2,2 млрд руб. по иску ФСИН. В мае 2019 года экс-глава ФСИН уже просил освободить его по УДО, однако получил отказ.