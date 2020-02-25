МВД о «войне на дорогах»: В Петербурге в результате ДТП умирают реже, чем в других регионах

Санкт-Петербург — один из российских регионов с самой низкой долей погибших в числе пострадавших в ДТП. С нашим городом в этом списке соседствуют Севастополь и Москва. Об этом 25 февраля пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД.



За 2019 год в России число ДТП с пострадавшими снизилось на 2,2% и составило 164,4 тысячи за год. Число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а раненых — на 1,9%.

В целом по России на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 294 серьёзных ДТП. Самая высокая аварийность зафиксирована в Туве (858 ДТП на 100 тысяч автомобилей, почти в три раза выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Ярославской области), самая низкая — в Чечне (76 ДТП на 100 тысяч машин). При этом Чечня наряду с Чукоткой являются лидерами по числу пострадавших (погибших и раненых) — соответственно 34 и 36 пострадавших на 100 тысяч человек населения.