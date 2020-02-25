Бомбу в Грозном искали после звонка из Мурино. Секретные сведения информатору сообщили во время застолья

Житель Мурино узнал о готовящемся теракте во время распития алкоголя в компании уроженцев одной из северокавказских республик. Информацию он не стал таить в себе и сразу же позвонил в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне мужчина узнал от своих собутыльников, что в Грозном готовится теракт. Он даже запомнил точный адрес - улица Ленинградская, 17. Петербургские оперативники передали сведения коллегам из Чечни, которые выехали на место, где, как оказалось, расположен грозненский стадион.