Девятиклассница в Петербурге получила тяжелый перелом позвоночника. Ее нашли под окнами на Казанской

Медики больницы им. Раухфуса спасают юную петербурженку, что попала к ним в тяжелом состоянии из-за перелома трех позвонков.



По данным «Фонтанки», около семи вечера 24 февраля телефон «02» набрала жительница улицы Казанской. Она увидела свою дочь под окнами дома. Через полчаса скорая уже привезла девятиклассницу в стационар. У 15-летней оказались сломаны позвонки грудного и поясничного отделов.



Семью подростка можно назвать благополучной, хотя без ссор не обходилось.

