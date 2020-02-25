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Происшествия

25.02.2020 09:30
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Девятиклассница в Петербурге получила тяжелый перелом позвоночника. Ее нашли под окнами на Казанской

Медики больницы им. Раухфуса спасают юную петербурженку, что попала к ним в тяжелом состоянии из-за перелома трех позвонков.

По данным «Фонтанки», около семи вечера 24 февраля телефон «02» набрала жительница улицы Казанской. Она увидела свою дочь под окнами дома. Через полчаса скорая уже привезла девятиклассницу в стационар. У 15-летней оказались сломаны позвонки грудного и поясничного отделов.

Семью подростка можно назвать благополучной, хотя без ссор не обходилось.

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