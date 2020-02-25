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Общество

25.02.2020 09:25
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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Эту информацию 25 февраля ТАСС подтвердили в Минобороны.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился в 1924 году в деревне Язово Оконешниковского района Омской области. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял стрелковый взвод, затем был командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

Язов занимал пост министра обороны СССР с 1987 по 1991 год.

А в 1990 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. Таким образом, он стал последним ( по дате присвоения) советским маршалом.

8 ноября 2019 года он отметил 95-летие. Язов является почетным гражданином Омской области.

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