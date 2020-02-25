В Китае опять почти в два раза увеличилось количество заболевших коронавирусом

500 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Китае к утру 25 февраля. Об этом сообщает «Сноб».



По данным издания, это в два раза больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 200 заболевших новым коронавирусом.



Ко вторнику число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 80 тысяч человек, из которых 77 тысяч 658 случаев зарегистрированы на территории Китая.



На данный момент от пневмонии, которая выявлена у всех заразившихся коронавирусом, погибли 2 700 человек, из них в Китае — 2 663 человека.

