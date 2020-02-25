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Происшествия

25.02.2020 09:15
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В Китае опять почти в два раза увеличилось количество заболевших коронавирусом

500 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Китае к утру 25 февраля. Об этом сообщает «Сноб».

По данным издания, это в два раза больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 200 заболевших новым коронавирусом.

Ко вторнику число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 80 тысяч человек, из которых 77 тысяч 658 случаев зарегистрированы на территории Китая.

На данный момент от пневмонии, которая выявлена у всех заразившихся коронавирусом, погибли 2 700 человек, из них в Китае — 2 663 человека.

Выздоровевших во всем мире насчитывается 27 тысяч 471 человек, говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению. В прошедшие выходные вспышку коронавируса зафиксировали в северных регионах Италии — Ломбардии и Венето. Общее число заболевших превысило 220 человек, скончались семеро.

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