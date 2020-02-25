На Коломяжском директора по развитию учили парковке пистолетом
Парковку у торгового центра не поделили двое автолюбителей. Чтобы занять территорию, петербуржец устроил оппоненту газовую атаку.
Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 25 февраля, накануне вечером с заявлением в полицию обратился 35-летний директор по развитию в компании, специализирующейся на продаже компьютеров и бытовой техники. Водитель рассказал о конфликте из-за парковки у торговых центров на Коломяжском, 17. Обидчик, по его словам, не стал довольствоваться словесными аргументами и выстрелил из аэрозольного пистолета.
Приехавшие на место сотрудники полиции задержали 43-летнего водителя автомобиля «Киа». У него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня», а также три патрона без маркировки. В отношении агрессора составили административный протокол по статье о «мелком хулиганстве». В прошлом у нарушителя несколько судимостей по наркотической статье и за грабежи.