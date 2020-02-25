Военный медик заявил на «сержантов», оставивших его без денег и паспорта на Народной

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), вечером 24 февраля в дежурную часть по телефону «112» позвонил военный пенсионер (по информации «Фонтанки», военный медик). 49-летний мужчина сообщил, что днем у магазинов на Народной улице, 55, к нему подошли двое в форме сотрудников полиции. Через некоторое время в руки «сержантов» (а именно их погоны рассмотрел потерпевший) перекочевали паспорт петербуржца, в котором лежали 8 тысяч рублей, и мобильный телефон. Силу вроде бы парочка не применяла.

На поиск двоих то ли сотрудников, то ли грабителей нацелили патрульно-постовую службу, ГИБДД, вневедомственную охрану. Но по горячим следам охотники за чужими документами и гаджетами в руки правоохранителей не попались. Военный медик смог вспомнить, что люди в полицейской форме были молодыми (от 25 до 35 лет на вид), среднего роста, темноволосыми, но славянской внешности.



Уголовное дело пока не возбуждено, сообщили в пресс-службе полицейского главка.