Скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов просят ввести в Госдуме

Народные избранники внесли в Минтранс предложения о введении транспортных льгот для поступающих в вузы России. Об этом 25 февраля пишет RT.



О введении скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы Минтранс попросил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что для многих поступающих в вуз не в своём регионе транспортные расходы составляют достаточно большую сумму. А это

может стать препятствием для получения высшего образования.



Власов отметил, что уже существуют льготы для школьников и студентов на приобретение железнодорожных билетов, однако данная норма не распространяется на абитуриентов.

