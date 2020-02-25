FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
64.30р69.42р

Власть

25.02.2020 08:48
0
Печать

Скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов просят ввести в Госдуме

Народные избранники внесли в Минтранс предложения о введении транспортных льгот для поступающих в вузы России. Об этом 25 февраля пишет RT.

О введении скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы Минтранс попросил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что для многих поступающих в вуз не в своём регионе транспортные расходы составляют достаточно большую сумму. А это

 может стать препятствием для получения высшего образования.

Власов отметил, что уже существуют льготы для школьников и студентов на приобретение железнодорожных билетов, однако данная норма не распространяется на абитуриентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний