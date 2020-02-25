В Японии из-за коронавируса госучреждения переходят на работу из дома
Перевести максимальное количество сотрудников на домашнюю работу предписало правительство Японии подведомственным министерствам и государственным учреждениям. В случае отсутствия возможности работать из дома служащим предложат гибкий график офисной работы, пишет 25 февраля ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.
В первую очередь, отметил Суга, это делается для того, чтобы предельно снизить количество людей в метро и электричках. Это позволит, считают в правительстве, сдержать развитие эпидемии коронавируса.
Министр экономики, торговли и промышленности ранее сообщал, что правительство обратилось с просьбой о смене режима работы и к ассоциациям частного бизнеса. Оно предложило предпринимателям более активно переводить персонал на удаленные схемы работы на дому и сдвигать время приезда сотрудников в офисы.
К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. 691 из них - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.