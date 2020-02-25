В Японии из-за коронавируса госучреждения переходят на работу из дома

Перевести максимальное количество сотрудников на домашнюю работу предписало правительство Японии подведомственным министерствам и государственным учреждениям. В случае отсутствия возможности работать из дома служащим предложат гибкий график офисной работы, пишет 25 февраля ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.



В первую очередь, отметил Суга, это делается для того, чтобы предельно снизить количество людей в метро и электричках. Это позволит, считают в правительстве, сдержать развитие эпидемии коронавируса.

