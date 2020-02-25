Преимущественно солнечную погоду обещают синоптики северной столице во вторник, 25 февраля. Впервые за месяц и температура воздуха не будет болтаться около ноля.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с ночи в Петербурге задует западный и северо-западный ветер, днем переходящий к восточному, северо-восточному умеренному.



К вечеру ветер немного стихнет и похолодает. Температура воздуха утром и днём минус 2 - 0 градусов, ближе к ночи температура опустится до минус 5. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.