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25.02.2020 08:13
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Изменчивый месяц февраль. В Петербурге наконец и минус, и солнце

Преимущественно солнечную погоду обещают синоптики северной столице во вторник, 25 февраля. Впервые за месяц и температура воздуха не будет болтаться около ноля.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с ночи в Петербурге задует западный и северо-западный ветер, днем переходящий к восточному, северо-восточному умеренному.

К вечеру ветер немного стихнет и похолодает. Температура воздуха утром и днём минус 2  - 0 градусов, ближе к ночи температура опустится до минус 5. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.

Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

Тем временем в Ботаническом саду цветут весенник зимний (фотографии 1 и 6), крокусы (фото 2), морозник субтропический (3), пролеска двулистная (4), волчеягодник обыкновенный (5), пролеска сибирская (7), роза Анастасия (8), рододендрон Кэтевбинский (9), сообщает паблик «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

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Комментарии (5)

hal9000
А вообще правильно..ненадо ниче делать..мне надо на дачу ехать ,а я все коменнтирую и коментирую и коментирую..ничего уже в жизни не надо лишь бы комент зафигачить на остросоциальную тему..надо завязывать..дача ждет..
hal9000
Очень холодно ..я замерз
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Ну, здравствуйте в новой версии.
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