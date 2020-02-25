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Власть

25.02.2020 08:05
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«Большой аферой» назвал Трамп информацию Демпартии США о том, что Россия ставит в предвыборной гонке на Сандерса, а не только на него

Ненавистью к действующему президенту США и желание удалить из выборов Берни Сандерса назвал в своем twitter-аккаунте дошедшую до него информацию о спецбрифинге по выборам в американском конгрессе. Как пишет 25 февраля «Интерфакс» на нем сообщалось, что Россия планирует повлиять на грядущие президентские выборы и, якобы, ставит в них не на Трампа, а на демократа Сандерса.

«Сотрудники американской разведки завышают усилий России по оказанию помощи Трампу», - написал президент в своем твиттере.

И продолжил:

«Они якобы сказали сумасшедшему Берни, что Россия ставят на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов. Они хотят, чтобы Берни вышел, и ненавидят Трампа».

О том, что на брифинге прозвучала информация о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса, сообщили американские СМИ на прошлой неделе. Однако чуть позже сами же журналисты стали писать, что их ввели в заблуждение источники в конгрессе, а на самом деле речь шла о поддержке только Трампа, а не какого другого кандидата.

Сам Сандерс, комментируя сообщения СМИ, уверил, что его не волнует , кого и как будет поддерживать Россия.

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