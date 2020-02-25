Проехать на велосипеде или пробежать полумарафон по центральному участку Западного скоростного диаметра — вы сможете совершить это 23 мая. «Магистраль северной столицы» и «Фонтанка» объявляют дату очередного «ЗСД Фонтанка Фест».
В третий раз все любители здорового образа жизни получают уникальную возможность попробовать оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. Бонус — потрясающие панорамы Петербурга, открывающиеся с мостов через Неву.
По традиции фестиваль стартует на площадке у гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте.
Велосипедистам предстоит преодолеть маршрут в 15 километров до съезда с ЗСД на набережную Екатерингофки.
Бегуны могут выбрать полумарафон (21,1 километра) или десятикилометровую дистанцию.
Нововведение для полумарофонцев по сравнению с прошлым годом — трасса в один круг с разворотом на мосту через главный фарватер. Старт и финиш бегунов по-прежнему в одном месте на Богатырском.
Регистрация для участников будет объявлена в ближайшие дни. Следите за новостями на сайте и в соцсетях Фестиваля.