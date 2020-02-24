Арестован командир экипажа самолёта, развалившегося на три части при посадке в Стамбуле

Махмуд Арслан, командир экипажа самолета, потерпевшего 5 февраля крушение в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, арестован судом в Турции.

Как передает телеканал NTV, Анатольйский суд удовлетворил требование прокуратуры о его аресте по обвинению в "причинении смерти и увечья более чем одному человеку по неосторожности". До этого времени пилот находился в больнице.

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, съехал в обрыв и развалился на три части. При катастрофе три человека погибли, 179 были ранены.



