Происшествия
Арестован командир экипажа самолёта, развалившегося на три части при посадке в Стамбуле
Махмуд Арслан, командир экипажа самолета, потерпевшего 5 февраля крушение в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, арестован судом в Турции.
Как передает телеканал NTV, Анатольйский суд удовлетворил требование прокуратуры о его аресте по обвинению в "причинении смерти и увечья более чем одному человеку по неосторожности". До этого времени пилот находился в больнице.
#Sondakika Sabiha G?k?en'de 3 ki?inin ?ld??? u?ak kazas?yla ilgili kaptan pilot tutukland? https://t.co/JvU30rRd7D pic.twitter.com/wU7rQeM4t1— NTV (@ntv) February 24, 2020
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, съехал в обрыв и развалился на три части. При катастрофе три человека погибли, 179 были ранены.