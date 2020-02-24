Рублями взял. Трамп принял от Путина юбилейные "мундиальные" монеты

Президент США Дональд Трамп в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в России чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует список врученных представителям властей США подарков за 2018 календарный год.

Документ, подготовленный управлением протокола Госдепартамента, был опубликован 24 февраля в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), сообщает ТАСС.

Подарок был преподнесен 19 августа 2018 года. По оценкам американских властей, его стоимость составляет $1,5 тыс. Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США.

Полный перечень подарков, полученных американскими должностными лицами в 2018 году от представителей иностранных государств, занял более ста страниц.



