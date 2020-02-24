Умышленный наезд, но не теракт. Полиция отказывается признавать таковым события на карнавале в Фолькмарзене

Водитель умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), но речь о теракте не идет. Об этом сообщил представитель полиции.

"Мы не считаем происшедшее терактом", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA. В то же время в полиции подчеркнули, что речь, судя по всему, идет "об умышленном деянии".

Тем не менее в региональном министерстве внутренних дел заявили, что "в настоящее время нельзя исключать теракта". Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.