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Происшествия

24.02.2020 20:36
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Умышленный наезд, но не теракт. Полиция отказывается признавать таковым события на карнавале в Фолькмарзене

Водитель умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), но речь о теракте не идет. Об этом сообщил представитель полиции.

"Мы не считаем происшедшее терактом", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA. В то же время в полиции подчеркнули, что речь, судя по всему, идет "об умышленном деянии".

Тем не менее в региональном министерстве внутренних дел заявили, что "в настоящее время нельзя исключать теракта". Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.

По данным газеты Bild, в результате ЧП пострадали около 30 человек, в том числе дети. По предварительным данным, погибших нет.

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