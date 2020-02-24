Украинцы решили проверять всех приезжающих из Италии

Министерство здравоохранения Украины 24 февраля приняло решение начать температурный скрининг на украинских пограничных постах, куда прибывают пассажиры из Италии. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Мы готовы принять больных с коронавирусом и предоставить им качественную медицинскую помощь. На сегодняшний день у нас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и около 5 тыс. среднего медицинского персонала. Также мы имеем инфекционные боксы с пониманием того, что они используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии. В дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения учреждений здравоохранения и оказывается медицинская помощь в обычном режиме", – сказал чиновник.

По его словам, инфекционные реанимационные отделения укомплектованы аппаратами для искусственной вентиляции легких, поскольку специфической терапии при заражении коронавирусом не существует.

"Готовность в Украине есть, но наша первоочередная задача попытаться принять максимум мер для того, чтобы не допустить завоза вируса", – уточнил Виктор Ляшко.





Напомним, что в Италии от коронавируса умерли 6 человек человек. Количество больных в Италии растет. Среди них есть врач, который вернулся из Германии.

По данным МИД, в Италии зарегистрировано более 15 тыс. украинцев. Среди них нет ни одного случая заражения.

Напомним, на прошлой неделе Украина отметилась грандиозным скандалом, связанным с коронавирусом. Жители Новых Санжар заблокировали пути к санаторию, куда везли на карантин эвакуированных из Уханя украинцев, а их автобусы забросали камнями, происходили массовые стычки с правоохранителями. Президент Зеленский позже сравнил свою страну со Средневековой Европой.