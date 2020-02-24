Из-за стриптиза в морге заявления об увольнении написали мать и дочь. Их руководитель временно отстранён от должности

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко снят с руководящей должности на время проверки, начатой после стриптиза в морге на День защитника Отечества.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, из Бюро судебно-медицинских экспертиз в Петербурге написали заявления об увольнении по собственному желанию мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором соответственно. Какой-либо комментарий от них по этому поводу получить не удалось.

В городском комитете здравоохранения подтвердили лишь временное отстранение Василенко, отметив, что вопрос с женщинами ещё не решён.

«Василенко отстранён от исполнения обязанностей заведующего на время проверки. В отношении остальных все решения будут завтра, их заявления пока не рассмотрены. Проверка продолжается», – заявили в Смольном.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте. Полуобнажённая девица сперва застряла в коробке, а затем, избавившись от остатков одежды, станцевала для мужчин. Василенко в разговоре с корреспондентом тогда подтвердил информацию о стриптизе в ординаторской. Она, к слову, находится в нескольких шагах от помещения, где хранятся тела усопших. В Смольном в тот же день посмотрели выступление девушки, и оно чиновникам не понравилось. Руководителю БСМЭ Игорю Лобану пообещали серьёзный разговор.



