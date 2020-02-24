Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Американские биржи утром в понедельник демонстрируют заметное падение: Dow Jones (30 крупнейших компаний) снизился на 3,4%, S&P 500 – на 3,2%, а самое большое снижение – у высокотехнологичных компаний на бирже Nasdaq – сразу минус 4,3%.

Вслед за падением биржи продемонстрировали небольшую коррекцию, но все еще находятся в красной зоне.

Как отмечают американские СМИ, падение индексов связано с опасениями рецессии, которая может быть вызвана распространяющейся по всему миру вспышкой нового коронавируса. Многие компании прогнозируют снижение прибыли по итогам года из-за повышенных мер безопасности.

Европейские индексы в понедельник также отметились заметным снижением.





Кроме котировок акций компаний, снижается и цена на нефть – также на ожиданиях обрушения экономической активности по всему миру. Так, марка Brent потеряла в цене сразу 4,7% и упала до $55,77 за баррель.

Тем временем растут в цене традиционные для кризисов "сберегательные" активы: золото (подорожало на 2%) и, к примеру, швейцарский франк, который также укрепляется по отношению к американскому доллару.