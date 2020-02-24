На лоджию к петербурженке прилетела сова, но принесла не письмо из Хогвартса, а проблему

30-летняя жительница Приморского района Петербурга нашла на лоджии своей квартиры в Лыжном переулке сову. Не зная, что с ней делать, женщина обратилась 24 февраля к сотрудникам Центра реабилитации диких животных «Сирин».

Дарья предположила, что птица травмировала крыло. Петербурженка хотела, чтобы за лесной обитательницей приехал кто-то из ветеринаров. Она спросила, можно ли будет выпусть сову в Юнтоловском заказнике, если та окажется здоровой. В ответ Дарье сказали, что ночную охотницу всё равно нужно будет тщательно обследовать, поэтому придётся ехать самой, также ей предложили отправить гостью на такси, предварительно заклеив коробку скотчем.



