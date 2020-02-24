Как минимум 15 человек ранено после того, как машина на полном ходу въехала в толпу на карнавале Германии

Немецкие СМИ сообщают о 15 раненых на карнавале в небольшом германском городе Фольксмарзене. Среди пострадавших – дети.

Согласно первым данным, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу людей во время традиционного карнавального шествия. Водитель арестован, о причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, передает местный ресурс Hessischer Rundfunk. Машине удалось проехать около 30 метров в плотной толпе людей, прежде чем она остановилась.

Версия теракта официально не озвучена.



