Как минимум 15 человек ранено после того, как машина на полном ходу въехала в толпу на карнавале Германии

Немецкие СМИ сообщают о 15 раненых на карнавале в небольшом германском городе Фольксмарзене. Среди пострадавших – дети.

Согласно первым данным, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу людей во время традиционного карнавального шествия. Водитель арестован, о причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, передает местный ресурс Hessischer Rundfunk. Машине удалось проехать около 30 метров в плотной толпе людей, прежде чем она остановилась.

Версия теракта официально не озвучена.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020