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Происшествия

24.02.2020 18:22
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Как минимум 15 человек ранено после того, как машина на полном ходу въехала в толпу на карнавале Германии

Немецкие СМИ сообщают о 15 раненых на карнавале в небольшом германском городе Фолькмарзене. Среди пострадавших – дети.

Согласно первым данным, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу людей во время традиционного карнавального шествия. Водитель арестован, о причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, передает местный ресурс Hessischer Rundfunk. Машине удалось проехать около 30 метров в плотной толпе людей, прежде чем она остановилась.

Версия теракта официально не озвучена.

Фолькмарзен расположен недалеко от города Кассель и насчитывает около 6,8 тыс. жителей. В понедельники в Фолькмарзене, как и во многих других, прежде всего прирейнских, городах Германии проходят традиционные карнавальные шествия.

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Комментарии (1)

Georg Borison
Жена его Алла поди волнуется - в бар ведь пошел.
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