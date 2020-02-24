"Я сбегу в другую жизнь". Уральская спутница арестованного за наркотики правозащитника пожаловалась на сетевой буллинг

"С самого утра мне поступают сообщения от разных людей, много из них с угрозами и оскорблениями. Очень страшно за свою жизнь", – рассказала местному сетевому изданию "Типичный Екатеринбург" 19-летняя Алена, которая вместе с петербуржцем Александром Литреевым в конце прошлой недели попала в поле зрения полиции за приобретение и перевозку наркотиков.

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Скандальность этому случаю придал масштаб личности Литреева – он известный борец с режимом и создатель нескольких проектов, поддерживающих оппозиционеров.

Как рассказала Алена, она не передавала полицейским информацию о своем спутнике и не доносила на него. Однако сторонники Литреева якобы начали угрожать ей. Страница девушки "Вконтакте" закрыта от посторонних, но она периодически заходит на нее. Последний доступный публике сетевой статус 19-летней девушки гласит: "Я сбегу в другую жизнь".



