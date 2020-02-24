Сразу две смерти от коронавируса и 67 заболевших за день в Италии. Эпицентр болезни в Ломбардии, куда Ryanair возит петербуржцев из Лаппеенранты

Власти Италии в понедельник объявили о двух новых смертях от COVID-19. Общий печальный счет: 224 заболевших и шесть умерших. Еще 23 человека находятся в критическом или серьезном состоянии. Подавляющее большинство больных – из региона Ломбардия на севере страны.

Два новых случая описывают смерти итальянцев 83 и 88 лет из разных районов Ломбардии. Они оба почувствовали себя плохо и поступили в больницы с жалобами на признаки респираторных заболеваний. От обращения за медпомощью до смерти прошло чуть больше 24 часов. Власти Бергамо отмечают, что как минимум один из этих пациентов имел другие медицинские осложнения, но в чем именно причина смерти – не уточняется.

Меры безопасности, которые сейчас предпринимаются в Италии для предотвращения распространения нового коронавируса, далеки от китайских строгостей, однако уже накладывают серьезные ограничения на повседневную жизнь как самих итальянцев, так и туристов. К примеру, уже объявлено о досрочном закрытии Венецианского карнавала. Отменяются школьные матчи и школьные занятия. В понедельник известный российский пианист Денис Мацуев объявил об отмене запланированных на конец февраля концертов в Италии.

В регионе Венето (столица – Венеция), как сообщается, уже зафиксировано 27 заболевших и одна подтвержденная смерть больного. Еще в одном северном регионе – Эмилия-Романья (Болонья, Парма и другие провинции) – 18 случаев. В столичном Риме официально зарегистрировано 3 случая заражения новым коронавирусом.

К слову, в эпицентр итальянского распространения нового коронавируса, город Бергамо, регулярные рейсы из финской Лаппеенранты совершает авиакомпания Ryanair. Этот рейс пользуется большой популярностью у жителей Петербурга.



