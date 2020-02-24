ЕС выделяет 232 млн евро на борьбу со вспышкой COVID-19

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил о том, что на борьбу с новым типом коронавируса ЕС выделит €232 млн, сообщает сайт Европейской комиссии 24 февраля.

«Поскольку уже погибли более 2,6 тыс. человек, у нас нет другого выбора, кроме как подготовиться на всех уровнях», — сказал еврокомиссар.

«Количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль», – сказала Урсула фон дер Ляйн, президент Европейской комиссии.

Из пакета помощи в 232 миллиона евро 114 млн будут направлены на поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, глобального плана обеспечения готовности и реагирования. 15 миллионов евро планируется выделить Африке для поддержки таких мер, как быстрая диагностика и эпидемиологический надзор. 100 миллионов евро, из которых до 90 миллионов евро – государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью и 10 миллионов – на исследования в области эпидемиологии, диагностики, терапии и клинического управления в области локализации и профилактики. 3 миллиона евро выделено механизму гражданской защиты ЕС на репатриацию граждан ЕС из Уханя, Китай.



