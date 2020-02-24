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Происшествия

Общество

24.02.2020 16:27
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Выхода нет. Водитель грузовика госпитализирован с ЗСД, а на карте покраснело всё, даже Новое шоссе

Стали известны подробности аварии на третьем километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе Петербурга. Из-за ДТП 24 февраля многие петербуржцы около часа провели в пробке под Белоостровом.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё началось с «МАНа», водитель которого был вынужден совершить аварийную остановку из-за пробитого колеса. Свой грузовик 58-летний мужчина припарковал на обочине справа, а сам пошёл выставлять «треугольник». В этот момент в «МАН» въехала «Скания» с прицепом под управлением 55-летнего водителя. От удара кабину его грузовика смяло наполовину, а мужчина сломал ногу и получил другие увечья. В тяжёлом состоянии он госпитализирован.

Но и это ещё не всё, вскоре к дуэту присоединился «Вольво» с прицепом, но там никто не пострадал.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за двойного ДТП на ЗСД образовалась километровая пробка. На данный момент она только выросла.

Единственный открытый путь, через который петербуржцы могли подняться на ЗСД – Новое шоссе – также окрасилось красным от развязки с Зеленогорским шоссе. 

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