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Спорт

24.02.2020 16:00
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Бенди - не английская игра. Сборная Великобритании снялась с иркутского чемпионата мира из-за Brexit

Сборная Великобритании снялась с иркутского чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщают организаторы соревнований. Это стало одним из  последствий Brexit.

Как 24 февраля сообщает сайт правительства Иркутской области, руководитель дирекции по подготовке и проведению XL чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд Владимир Матиенко рассказал об изменениях календаря игр группы В из-за отказа от участия в мероприятии команды Великобритании. По его словам, игроки этой сборной не смогут принять участие в чемпионате из-за сложностей с оформлением документов, что связано с выходом Великобритании из Европейского союза.

Стоит отметить, что сборная Великобритании никогда не добивалась на чемпионатах мира по бенди, как ещё называют хоккей с мячом, сколь-либо значительных успехов.

В начале февраля стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом на турнире в России не сыграет сборная Китая.

Игры чемпионата мира в дивизионе А пройдут с 29 марта по 5 апреля в крытом ледовом дворце «Байкал». В группе А сыграют Россия, Швеция, Финляндия и Казахстан, в группе В — Норвегия, США, Германия и Эстония. Команды группы В проведут матчи на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове с 1 по 6 марта. Победитель группы В получит право выступить в дивизионе А на чемпионате мира — 2021.

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