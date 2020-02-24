Петербуржцам, отдыхающим в Курортном районе, лучше задержаться. На ЗСД пробка, которая рассосётся не скоро

Километровая пробка образовалась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга днём 24 февраля. Петербуржцам, возвращающимся с загородных прогулок, приходится нервничать из-за ДТП с фурами и пассажирскими машинами.

Как сообщают очевидцы, авария с грузовиками и двумя легковыми отметилась на ЗСД у Белоострова, не доезжая до пункта оплаты. На месте были также замечены битый «Мерседес» и ещё одна машина. Все водители, проезжающие место ДТП, жалуются на запах солярки и советуют не подниматься на ЗСД.

Пресс-секретарь «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу рассказал «Фонтанке», что на коротком участке ЗСД случились сразу два ДТП. В первом случае столкнулись легковые, во втором – грузовики. Аварии произошли в правом и левом рядах, поэтому водители вынуждены двигаться змейкой, что значительно увеличивает время проезда.

Чтобы убрать фуры с проезжей части, потребуется время, поэтому петербуржцам лучше задержаться на свежем воздухе или выбрать для заезда на ЗСД Новое шоссе.

Фото: скриншот приложения Яндекс.Пробки



