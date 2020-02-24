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Общество

24.02.2020 15:36
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Петербуржцам, отдыхающим в Курортном районе, лучше задержаться. На ЗСД пробка, которая рассосётся не скоро

Километровая пробка образовалась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга днём 24 февраля. Петербуржцам, возвращающимся с загородных прогулок, приходится нервничать из-за ДТП с фурами и пассажирскими машинами.

Как сообщают очевидцы, авария с грузовиками и двумя легковыми отметилась на ЗСД у Белоострова, не доезжая до пункта оплаты. На месте были также замечены битый «Мерседес» и ещё одна машина. Все водители, проезжающие место ДТП, жалуются на запах солярки и советуют не подниматься на ЗСД.

Пресс-секретарь «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу рассказал «Фонтанке», что на коротком участке ЗСД случились сразу два ДТП. В первом случае столкнулись легковые, во втором – грузовики. Аварии произошли в правом и левом рядах, поэтому водители вынуждены двигаться змейкой, что значительно увеличивает время проезда.

Чтобы убрать фуры с проезжей части, потребуется время, поэтому петербуржцам лучше задержаться на свежем воздухе или выбрать для заезда на ЗСД Новое шоссе.

Фото: скриншот приложения Яндекс.Пробки

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Комментарии (10)

Станисбург Аббов
Это хорошо. Сойди с обочины - займись секасом в кустах.
Сергей Финосов
Я тоже простоял в этой пробке больше часа. Достали эти фурщики. Когда их уже запретят в России?
hal9000
Реклама зсд...как то собрался..ну сидел и вдруг придумал..а поеду ка я куплю транспондер..а оказалось офис то на планерной..они что сдурели чтоли один офис для города..там очередь наврено..я сказал тогда..пошли они на хуудожественную выставку со своим транспондером..объеду я по кольцу без этих зсдедов всяких..дурака нашли
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