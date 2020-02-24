В Выборге нашли мумию

При проверке люков рядом с заброшенным зданием войсковой части в Выборге найдено мумифицированное тело.

Как сообщает 24 февраля 47news со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, мужчина возрастом примерно 25 лет умер полгода назад. Издание уточняет, что останки обнаружили накануне во второй половине дня в коллекторе у заброшенного общежития войсковой части на улице Михаила Васильева в Выборге.

Скорее всего, погибший был бездомным, хотя при нём нашли связку ключей, рассказали в полиции, пока его личность устанавливается. Нашёл его контрактник, отправленный командиром на осмотр люков как раз на предмет поиска бездомных.



