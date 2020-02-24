Главное следственное пари. Господа, делайте ставки на полковников

В недрах силового и делового мира Петербурга и Ленобласти стихийно сформировался тотализатор. После новости об уходе генерала Антропова одни ставят на его зама, другие - на институтского товарища Романа Плугина.

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Придется так начать: исключительно по информации 47news, представители оперативных служб и следствия среднего звена, но разных структур и примкнувшие к ним бизнесмены так односложно восприняли "Фонтанку" в статье о рапорте начальника ГСУ ГУ МВД Олега Антропова, что в мессенджерах начали спорить о будущем руководителе следствия.

В новости от 22 февраля фраза звучала так: "Предлагаем пари: это будет человек из Москвы, человек Плугина". В части переписки, доставшейся нам, эта мысль трансформировалась в спор.

Если дешифровать СМС, то вывод очевиден. Одни считают, что на место начальника Главного следственного управления главка генерал-майора Олега Антропова, в подчинении которого находится 1600 следователей, придет его заместитель, начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, полковник юстиции Евгений Негрозов. Их оппоненты уверены: пост начальника ГСУ займет начальник Следственного управления УВД по Южному административному округу ГУ МВД Москвы полковник юстиции Александр Ромашкин.





Фото: Александр Ромашкин, фото УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве

За первую кандидатуру голосуют не столько, потому что хочется видеть своего и понятного, а оттого, что информация о 40-летнем Негрозове пришла вроде как из управления кадров регионального главка. В копилку доводов летят рациональные рассуждения, мол, начальник ГУ МВД, генерал-лейтенант Плугин уже перевел так много своих коллег в Петербург, что его лимит исчерпан.

За 42-летнего Ромашкина бьют по рукам на основании другой системной информации. Этот полковник юстиции не только служит в том же Южном административном округе, откуда назначен сам Плугин, но даже окончил (пусть на три года позже) тот же Рязанский институт права и экономики МВД.

Трудно не вспомнить, что отец Романа Плугина до 1995 года возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью Рязани, а например, начальник Управления экономической безопасности главка Евгений Ульянов, перешедший на эту должность за Плугиным, тоже родился в Рязани.

Автор вынужден признать, что и он примкнул к азарту. Я лично уже поставил четыре бутылки с приличным коньяком на столичного полковника Ромашкина, и пока не было команды: "Господа, ставки сделаны". Оговорен и термин – "приличный". Это напиток не ниже 40 градусов, не дешевле четырех тысяч рублей.

Исходя из сумм, числа ставок на игроков, вся ответственность за финансовые потери теперь лежит на Романе Плугине.

Евгений Вышенков



