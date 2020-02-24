Во всем виноват Иран. Теперь зараженные коронавирусом есть в Афганистане, Ираке, Кувейте и даже крошечном Бахрейне

Власти Ирака, Кувейта, Афганистана и Бахрейна 24 февраля официально зафиксировали наличие заболевших новым коронавирусом в своих странах. Источником заразы во всех случаях оказывались граждане Ирана.

Именно в Иране сейчас наблюдается наибольшее число больных коронавирусом на всем Ближнем Востоке – 43 случая. Причем количество умерших от этой болезни в Исламской Республике уже стало вторым в мире после Китая – сразу 12 человек.

Власти Афганистана, похоже, серьезнее всех относятся к опасности, которая угрожает стране из-за соседства с Ираном. К примеру, на днях была введена уголовная ответственность за вывоз из страны медицинских масок.

Кувейт получил одновременно трех больных коронавирусом – все они прибыли из Ирана. В Бахрейне случай только один, но для самой маленькой в мире арабской страны этого, похоже, вполне достаточно. Импорт коронавируса из Ирана в Ирак, похоже, также был делом времени, и первый случай зафиксирован как раз в понедельник – вернувшийся в страну иранский студент позволил Ираку войти в незавидный клуб, в котором сейчас насчитывается 35 стран.

Из государств Ближневосточного региона коронавирус ранее фиксировался в Объединенных Арабских Эмиратах (11 случаев) и Ливане (1). Всего с начала эпидемии заболевших по всему миру насчитывается почти 80 тысяч человек, 2625 из них умерли.



